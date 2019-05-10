Brent подорожала до $70,89 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу на опасениях ухудшения ситуации в плане поставок.

Данные агентства Bloomberg, основанные на информации о передвижении танкеров, показали, что Иран в этом месяце еще не отправил ни одного танкера в зарубежные порты.

Опасения, связанные со снижением поставок нефти на мировой рынок из-за сокращения экспорта из Ирана, Венесуэлы и Ливии, продолжают поддерживать цены на нефть.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 по Москве составляет $70,89 за баррель, что на $0,5 (0,71%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $0,3 (0,49%) - до $62 за баррель.

"Цены на нефть находят серьезную поддержку за счет ухудшения ситуации в плане поставок", - отмечается в обзоре Commerzbank AG.

Нефть WTI отреагировала краткосрочным снижением на информацию о том, что США все-таки повысили до 25% пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10 мая.

Этот фактор, однако, не смог оказать длительного влияния на нефтяной рынок.

"Инвесторы пытаются оценить потенциальные последствия новых шагов США в отношении Китая для экономического подъема, при том, что основное внимание по-прежнему сфокусировано на Иране и его 60-дневном ультиматуме", - цитирует MarketWatch аналитика ActivTrades Карло Альберто Де Каса.

На этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, на этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана, сказал Рухани.