Банк России перестал чеканить монеты номиналом меньше рубля

Фото: ТАСС, Даниил Колодин

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Центробанк России в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщают "Известия" со ссылкой на данные регулятора. Издание напоминает, что монеты достоинством в одну и пять копеек ЦБ не чеканил с 2012 года.

В прошлом году в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, из них 72,8 млн - монеты достоинством в одну копейку, 288,5 млн - в пять копеек, 2,5 млрд - 10 копеек, 3,6 млрд - 50 копеек.

В ЦБ сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Такая наличность необходима, подчеркивает Банк России, так как цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии, выражаются в рублях и копейках.

При этом регулятор констатирует, что часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. В связи с этим кредитным организациям рекомендовано проводить работу по сдаче монет в кассы.

Как отмечают "Известия", по экспертной оценке, в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

Специалисты напоминают, что отказ от производства монет экономит для Центробанка миллиарды рублей. При этом люди, складируя мелочь дома, извлекают из личного оборота значительные суммы.