Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Швеция вспомнила про Ассанжа, ЦБ перестал чеканить копейки, в Московском зоопарке позаботились об одиноких пчелах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Казанский подросток с пневматикой попытался взять в заложники одноклассников. Школьник был задержан, он был вооружен пневматическим пистолетом и ножом. В ходе инцидента никто не пострадал. СКР возбудил дело по факту незаконного лишения свободы учащихся.

- Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК. Ранее этот пост в руководстве "Объединенной авиастроительной корпорации" несколько лет подряд занимал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Брошенные в "Домодедово" и "Внуково" самолеты "Трансаэро" были проданы. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", планеры (конструкции без двигателей) двух самолетов Boeing-737 проданы неизвестному предпринимателю в среднем за 5 млн рублей.

- Швеция вновь открыла дело против Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании. Новые обстоятельства могут помешать экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

- ЦБ РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили "Известия". В прошлом году в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей. При этом, по оценкам экспертов, в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

- Помощник президента РФ заявил, что пока не было запроса не переговоры с Трампом. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон обратился к Кремлю с инициативой организации новой встречи лидеров России и США.

- "Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса Superjet 100. Речь идет о рейсе из Бухареста в Москву, а также вылете из Самары в Москву. Последний был отменен после того, как ночью другой самолет - из Москвы в Самару - вернулся в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности системы наддува. Кроме того, рейс SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта "Толмачево" в Ростов-на-Дону был отложен.

- В Московском зоопарке появилось общежитие для одиноких пчел. В зоосаде подчеркнули, что на самом деле более 90% особей от всей популяции предпочитают отдельное жилье, при этом они также участвуют в опылении цветущих растений в городе.