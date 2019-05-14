Dow Jones и S&P 500 упали максимальными темпами с 3 января

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко упали в понедельник в связи с провалом торговых переговоров США и КНР и объявлением Пекина о повышении пошлин на американские товары в ответ на действия Вашингтона.

Падение Dow Jones и S&P 500 было максимальным с 3 января текущего года, Nasdaq - самым существенным в этом году.

Министерство финансов Китая сообщило, что увеличит до 25% пошлины на некоторые наименования из общего списка товаров американского экспорта общим объемом $60 млрд с 1 июня 2019 года.

Пошлина в размере 25% будет действовать для 2,493 тыс. наименований товаров, включая продукцию животноводства, замороженные фрукты и овощи, а также приправы, 20%-ная - для 1,078 тыс. наименований, включая химическую продукцию и водку.

Пекин повышает до 25% с 10% пошлины для американского СПГ, но не станет увеличивать тарифы на ввоз в Китай сырой нефти.

Последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что Пекин не может себе позволить пойти на уступки Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

10 мая вступило в силу долгое время откладывавшееся Вашингтоном повышение пошлин на товары китайского экспорта на сумму $200 млрд в год. Теперь эти товары облагаются пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Кроме того, администрация Трампа заявила о готовности ввести 25%-ную пошлину для китайских товаров на сумму еще порядка $300 млрд, то есть почти для всех оставшихся товаров, еще не обложенных такой пошлиной.

Лю Хэ пообещал Штатам, что Китай примет меры в ответ на повышение пошлин Вашингтоном, и эти меры не заставили себя ждать.

В своих твитах Д.Трамп подчеркивал, что США имеет преимущество перед Китаем, поскольку КНР экспортирует в Штаты гораздо больше, чем США в Китай. При этом экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу признал, что "обе стороны" пострадают в результате повышения пошлин.

Фондовые индексы несколько сократили падение после того, как Д.Трамп заявил в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Д.Трамп также отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта.

Котировки акций компаний, наиболее чувствительных к торговому спору США и Китая, резко снизились по итогам торгов. Стоимость бумаг Apple упала на 5,8%, Advanced Micro Devices на 6,2%, Intel - на 3,1%.

"Трудно оценить влияние растущего протекционизма и его последствий для потребительского спроса", - отмечает аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

"Есть ощущение, что рынок продолжит избавляться от риска", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции Uber, подешевевшие на 7,6% в ходе дебютных торгов в пятницу, потеряли в цене 11% в понедельник. Их цена на закрытие рынка 13 мая составила $41,57 по сравнению с ценой IPO на уровне $45.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник рухнул на 617,38 пункта (2,38%) и составил 25324,99 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 69,53 пункта (2,41%) - до 2811,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 269,92 пункта (3,14%) и составил 7647,02 пункта.