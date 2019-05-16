"Нафтогаз" назвал разговор Путина и Зеленского условием для газовых переговоров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, это произойдет в июне, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверг.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока 2", дальнейшие действия США по санкциям РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае неподписания нового транзитного контракта.