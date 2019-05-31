Киев оценил потери в случае прекращения транзита газа в 2020 году в $3 млрд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что вопрос о том, останется ли Украина транзитером российского газа в Европу, является вызовом как с экономической, так и с геополитической точки зрения.

"Если говорить о газовой сфере, то здесь вызовы очевидны. У нас есть вопрос, а будет ли Украина в 2020 году транзитером газа", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в четверг.

"Это вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, то мы теряем около $3 млрд доходов от транзита газа, но так же и решение геополитическое, потому что если Украина, как страна-транзитер, не осуществляет транзит газа, то мы просто становимся объектом, а не субъектом", - отметил А.Данилюк.