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Sony и Microsoft объявили о партнерстве в сфере новейших технологий

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский IT-гигант Microsoft и японская Sony, давние конкуренты на рынке игровых консолей, заключили соглашение о партнерстве в сфере облачных и стриминговых технологий, а также искусственного интеллекта и микрочипов.

Как говорится в совместном пресс-релизе, компании будут вместе разрабатывать облачные решения на платформе Azure, принадлежащей Microsoft, для потоковых трансляций игрового и иного контента. Кроме того, Sony рассматривает возможность использования уже существующих продуктов Azure для стриминга своего контента.

Помимо этого, компании намерены разрабатывать новые микрочипы для датчиков изображения, которые производит Sony, на базе искусственного интеллекта Microsoft, и работать над технологиями ИИ для их внедрения в потребительские продукты Sony.

Microsoft и Sony являются крупнейшими мировыми производителями игровых приставок и главными конкурентами в этой сфере. Microsoft выпускает консоль Xbox, Sony - приставку PlayStation.

Акции Microsoft на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 0,5%, бумаги Sony подскочили в цене почти на 10%.

Microsoft Sony

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