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Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза
Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. резко увеличил чистую прибыль и выручку в прошлом финансовом году и ожидает роста показателей более чем на 10% в текущем фингоду.

По итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 июня, чистая прибыль Microsoft подскочила до $39,24 млрд с $16,57 млрд годом ранее. Выручка увеличилась до $125,8 млрд с $110,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Microsoft.

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"Прошлый финансовый год был рекордным для Microsoft, что стало результатом тесных партнерских отношений с лидирующими компаниями во всех отраслях", - заявил гендиректор компании Сатья Надела.

По словам финдиректора Microsoft Эми Худ, операционная прибыль и выручка компании увеличатся более чем на 10% в текущем фингоду.

Квартальная выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла в апреле-июне на 19%, до $11,39 млрд с $9,6 млрд за аналогичный период годом ранее. В том числе продажи сервиса Azure взлетели на 64% (Microsoft не раскрывает их величину в долларовом выражении), а продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 22%.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, повысило выручку на 14% - до $11,05 млрд. Продажи продуктов Office и облачных сервисов для корпоративных клиентов увеличились на 14%, для потребителей - на 6%. Выручка профессиональной соцсети LinkedIn в минувшем квартале повысилась на 25%.

Бизнес More Personal Computing, включающий Windows, игровые консоли Xbox и устройства Surface, увеличил выручку на 4%, до $11,3 млрд. Выручка от продажи операционных систем Windows поднялась на 7%, устройств Surface - на 14%, а доходы от рекламы в поисковой системе выросли на 10%.

Единственным показателем, который ухудшился за последний квартал, стала выручка игрового сегмента, сократившаяся на 10%. Продажи приставок Xbox упали на 48%, игр для приставки - на 3%.

Microsoft

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