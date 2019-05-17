"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

Суммарные запасы газа новых месторождений составляют более 500 млрд куб. м

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" заявил об открытии на шельфе Ямала двух новых месторождений с запасами более 500 млрд куб. м, что равно примерно годовой добыче всей компании. Защитив эти запасы, компания уже сейчас обеспечила по итогам 2019 года коэффициент прироста запасов не ниже 100%.

Роснедра утвердили экспертные заключения ФБУ "Государственная комиссия по запасам" об открытии ПАО "Газпром" новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал - месторождения им. В.А. Динкова и Нярмейского месторождения.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", месторождение имени Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м.

Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 120,8 млрд куб. м.

Василий Александрович Динков (1924-2001) - выдающийся деятель отечественного топливно-энергетического комплекса. В 1981-1985 годах - министр газовой промышленности СССР, в 1985-1989 годах - министр нефтяной промышленности СССР.

Лицензии на право пользования недрами Русановского и Нярмейского лицензионных участков получены ПАО "Газпром" в 2013 году. С момента получения лицензий в пределах участков выполнено 5790 кв. км сейсморазведочных работ методом 3Д, в 2018 году пробурены две поисковые скважины.

На шельфе Карского моря ПАО "Газпром" принадлежат также лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.