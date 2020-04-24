Геологические запасы нефти и конденсата в РФ в 2019 г. увеличились почти на 2 млрд тонн

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Прирост запасов нефти и конденсата России за счет проведения геологоразведочных работ по итогам 2019 года по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) предварительно оценивается в 1,952 млрд тонн, по газу - 1,354 трлн куб. м.

Как говорится в материалах Роснедр, в том числе по сумме промышленных категорий (А+В1+С1) прирост запасов нефти и конденсата составили 791 млн тонн, по газу - 930 млрд куб. м.

По результатам геологоразведочных работ 2019 года за счет средств бюджета в России локализованы ресурсы углеводородов категории Dл в объеме 5,841 млрд тонн н.э. (план - 5,8 млрд тонн н.э.).

Основной прирост запасов нефти произошел за счет дополнительной разведки Пайяхского нефтяного месторождения в Красноярском крае (лицензия принадлежит "Таймырнефтегазу", структуре группе ННК Эдуарда Худайнатова): по категории С1 - 43,5 млн тонн, по категории С2 - 1,007 млрд тонн. Наибольший прирост запасов газа произошел за счет открытия месторождений Нярмейского и им. В.А. Динкова "Газпрома".

Крупный прирост запасов газа в 2019 году также получен по результатам разведки месторождений: Крузенштернское газоконденсатное ("Газпром") на суше Ямало-Ненецкого автономного округа и шельфе Карского моря (прирост по категории С1 - 250,7 млрд куб. м, по С2 - 109,4 млрд куб. м); Лудловское газоконденсатное ("Газпром") на шельфе Баренцева моря (прирост по С1 - 39,4 млрд куб. м); ЮжноСоленинское газоконденсатное ("Норильскгазпром") в ЯНАО (по АВ1 - 24,8 млрд куб. м).

Где уменьшились извлекаемые запасы нефти и газа

Уменьшение технологически извлекаемых запасов по промышленным категориям (А+В1+С1) за счет уточнения коэффициента извлечения газа составило по газу 500 млрд куб. м. Основное уменьшение извлекаемых запасов газа произошло на месторождениях: Южно-Киринское нефтегазоконденсатное ("Газпром") на шельфе Охотского моря (по С1 - 193,5 млрд куб. м, по С2 - 9,3 млрд куб. м); Западно-Таркосалинское нефтегазоконденсатное (ООО "Газпром добыча Ноябрьск") в ЯНАО (по С1 - 83,9 млрд куб. м), Северо-Каменномысское газоконденсатное (ООО "Газпром добыча Ямбург") на шельфе Карского моря (по С1 - 38,6 млрд куб. м, по С2 - 7,3 млрд куб. м).

Снижение технологически извлекаемых запасов по промышленным категориям (А+В1+С1) за счет уточнения коэффициента извлечения нефти составили по нефти 201 млн тонн. При этом, по данным Роснедр, основное уменьшение извлекаемых запасов нефти произошло на месторождениях: Красноленинское нефтегазоконденсатное (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") в Ханты-Мансийском автономном округе, месторождения углеводородов, впервые поставленные на госбаланс в 2019 году (по С1 - 36,2 млн тонн); Восточно-Мессояхское нефтегазоконденсатное (АО "Мессояханефтегаз", СП "Роснефти" и "Газпром нефти") в ЯНАО (по С1 - 31 млн тонн); Пильтун-Астахское, нефтегазоконденсатное ("Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд") на шельфе Охотского моря (по С1 25,9 млн тонн).

Объемы сейсмопрофилирования 2D в 2019 году составили 15,1 тыс. пог. км. Исследованиями были охвачены территории всех федеральных округов, за исключением Центрального и Южного, и практически все нефтегазоносные провинции России, а также акватории арктических и дальневосточных морей В 2020 году планируется увеличить объем сейсмики 2D до 22,6 тыс. пог. км.

На континентальном шельфе России в 2020 году за счет бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ по двум новым объектам в Баренцевом и Охотском морях. Всего за 2020 год будет отработано 10 тыс. пог. км сейсмопрофилей 2D.

Начиная с 2020 года, на территории Арктической зоны РФ планируется провести комплексные гидрогеологические и инженерно-геологические съемки, в том числе на территории размещения ключевых объектов инфраструктуры Северного морского пути и центров социально-экономического развития. В 2021 году в работу будет включен полуостров Ямал, а в 2022 году - Диксон.