Поиск

Миллер не нашел причин для значительных сдвигов сроков по "Северному-потоку 2"

Миллер не нашел причин для значительных сдвигов сроков по "Северному-потоку 2"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Проект строительства газопровода "Северный поток 2" профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные, заявил глава "Газпрома" Алексей Миилер".

"На самом деле атмосфера и так не плохая, работа ведется, работа ведется ритмично, мы сегодня перешли экватор "Северного потока 2". И 4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано, но даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия1" (ВГТРК).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчет сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.

В свою очередь "Интерфаксу" в Nord Stream 2 AG сообщили, что график "Северного потока 2" с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года, так как работа по ней потребует определенного времени.

Газпром Алексей Миллер Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ пока не будет выносить рекомендаций по добыче

Крах банка "Югра"

АСВ в банке "Югра" столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Sony и Microsoft объявили о партнерстве в сфере новейших технологий

AliExpress будет доставлять товары в "Перекресток" и "Пятерочку"

AliExpress будет доставлять товары в "Перекресток" и "Пятерочку"

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

В правительстве РФ не одобрили единый сбор с покупок в иностранных интернет-магазинах

В правительстве РФ не одобрили единый сбор с покупок в иностранных интернет-магазинах

Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');