"Газпром" заявил, что есть шансы достроить и запустить Nord Stream 2 в 2019 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шансы достроить и запустить газопровод Nord Sream 2 в 2019 году сохраняются, заявил заместитель начальника департамента 512 "Газпрома" Дмитрий Хандога.

"На данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуск его в этом году. Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике", - сказал он.

Тем временем, на данный момент газопровод построен уже на 1125 км по двум ниткам.

Хандога также отметил, что "Газпром" и Nord Stream 2 AG оставляют за собой право на меры юридической защиты. Он сообщил, что компания Nord Stream 2 AG 17 апреля одновременно с подачей третьей заявки датскому регулятору подала апелляцию на требование предоставить эту третью заявку.

15 апреля стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода "Северный поток 2", спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.

"Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм, пояснили в компании.

Две первые заявки

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2. В апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе планирования успешно работающего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 подала первую заявку на базовый маршрут, пересекающий территориальные воды Дании к югу от острова Борнхольм.

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2". Новый закон дал МИД Дании право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

В августе 2018 года после восьми месяцев ожидания ответа министерства иностранных дел и без каких-либо временных рамок его получения компания Nord Stream 2 была вынуждена подать заявку по альтернативному маршруту через ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма вне датских территориальных вод.

"Процессы получения разрешений по обеим заявкам, включавшие национальные и международные консультации с общественностью, экспертами и компетентными органами (так называемую процедуру Эспоо), показали, что оба маршрута соответствуют техническим и экологическим требованиям, и разрешение может быть выдано по любому из них", - отмечалось в сообщении.

"Северный поток 2"

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 4 октября 2018 года заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года. Газопровод по двум ниткам построен более чем на 1000 км.