В Ираке посчитали политикой эвакуацию ExxonMobil персонала из страны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация персонала американской ExxonMobil из проектов на юге Ирака продиктована политическими причинами, а не соображениями безопасности, сообщается в воскресенье на сайте министерства нефти Ирака со ссылкой на главу ведомства Тамер аль-Гадбана.

По его словам, нефтяные компании работают в провинциях, которые являются безопасными и социально стабильными. Временный и добровольный вывод небольшого количества сотрудников ExxonMobil не имеет ничего общего с ситуацией в области безопасности на нефтяных месторождениях на юге Ирака, утверждает министр.

Это связано с политическими причинами, которые, по нашему мнению, обусловлены политической напряженностью в регионе. Эвакуация сотрудников для нас неприемлема, потому что другие международные компании работают на нефтяных месторождениях свободно, безопасно и стабильно. Нет никаких проблем или оснований, которые требуют этого, говорится в сообщении.

По данным министерства, решение компании о выводе сотрудников основано на неправильных сообщениях о ситуации в Ираке. Решение Exxon не является проблемой для Ирака.

Тамер аль-Габдан сообщил, что направил письмо в адрес руководителям ExxonMobil с просьбой разъяснить ситуацию и предложением о проведении встречи для обсуждения вывода сотрудников компании и дальнейших планов по разработке проектов на юге Ирака.

Накануне Associated Press сообщило, что ExxonMobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра. Эвакуация касается иностранных граждан, а также - иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала 16 мая. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.