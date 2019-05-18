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Exxon Mobil начала эвакуацию персонала с юга Ирака

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.

Эвакуация касается иностранных граждан, а также - иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала два дня назад. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится.

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В самой компании не дают комментариев по этой ситуации, отмечает агентство. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.

Ранее в субботу стало известно, что американские власти предупреждают о риске того, что пассажирские авиалайнеры в районе Персидского залива в сложившейся ситуации могут быть по ошибке идентифицированы как вражеские самолеты.

16 мая госдеп США установил для Ирака самый высокий, четвертый уровень опасности и призвал своих граждан не ездить в страну из-за терроризма, похищения людей и вооруженного конфликта.

Ирак Басра США Exxon Mobil

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