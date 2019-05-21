Акционеры "Юлмарта" начали переговоры об урегулировании конфликта

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Юлмарта", который ранее был крупнейшим в России интернет-ритейлером и планировал провести IPO, сделали шаг к урегулированию своего долгоиграющего конфликта.

"Компания А1 и Donna Union Foundation, с одной стороны, Дмитрий Костыгин и Август Мейер, с другой, заявляют о взаимном намерении урегулировать имеющийся акционерный спор. Участникам конфликта удалось сблизить свои позиции, и в ближайшее время будет понятен итог переговоров, главная цель которых - достижение компромисса по взаимным претензиям сторон", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой А1.

Стороны обсуждают комплексное соглашение об урегулировании конфликта, которое затронет как российскую, так и зарубежные юрисдикции. Проработка сделки и достижение финальных договоренностей займут определенное время. Детали планируемой сделки стороны не раскрывали.

Разошлись во взглядах

Фондам Костыгина и его партнера Мейера принадлежало около 60% в Ulmart Holding Limited (головная структура ритейлера). Компании Donna Union Foundation, чьим основателем является Михаил Васинкевич, принадлежало менее 40% долей. А1 (инвестиционная компания "Альфа-групп") выступает финансовым партнером Donna Union Foundation.

С 2015 года "Юлмарт" резко замедлил рост выручки, а в 2016 году в компании разразился акционерный конфликт. Акционеры (Васинкевич с одной стороны, Костыгин и Мейер с другой) разошлись во взглядах на развитие бизнеса. На фоне акционерного конфликта у ритейлера начались проблемы с пролонгацией кредитов. В компанию пытались привлечь стороннего инвестора, но сделать этого не удавалось, а в неудачах акционеры винили друг друга. Васинкевич жаловался, что "Юлмарт" так и не смог выйти на положительную EBITDA, и в этих условиях Костыгин и Мейер настаивали на расширении бизнеса - его географии, товарных категорий. Он же считал правильной стратегию сокращения издержек. Костыгин обвинял миноритарного акционера в том, что он игнорирует предложения о реструктуризации долга, и утверждал, что его действия по блокировке привлечения финансирования и выбору управляющего органа спровоцировали кризис в компании и требования кредиторов по досрочному погашению.

Банки-кредиторы в через суд стали добиваться банкротства структур ритейлера, Костыгин на время попал под домашний арест из-за обвинений в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей. Акционеры решали споры в судах российской и иностранных юрисдикций.

Костыгин и партнер пытались выкупить долю Donna Union Foundation, но договориться стороны не смогли. В прошлом году выкупить долю за $67 млн Костыгина и Мейера обязал Лондонский суд, но сделка не состоялась.

В мае суд Британских Виргинских Островов вынес решения о введении процедуры банкротства (ликвидации) и назначении ликвидаторов в холдинговые компании Мейера и Костыгина - Koshigi и Svoboda. Подачу исков о назначении ликвидатора Koshigi и Svoboda в А1 объясняли наличием "требований на почти $80 млн в соответствии с решением Лондонского международного третейского суда". Еще на прошлой неделе в А1 заявляли, что Костыгин и Мейер перед решением суда стали выводить бизнес из "Юлмарта" и избавляться от других активов, которыми владели их холдинговые компании.

"Обе стороны понимают, что прекращение затяжного спора положительно скажется на перспективах повышения капитализации группы "Юлмарт", восстановления её позиций на рынке и возвращения в первую тройку крупнейших интернет-компаний России", - отмечается в сообщении, распространенном во вторник.

"Мы рады тому, что конфликт вокруг "Юлмарта" начинает переходить в конструктивную плоскость. Время, которое тратится в судах, всегда лучше использовать для нахождения точек соприкосновения в диалоге и для развития бизнеса. Пока рано говорить об окончательных договоренностях, но то, что мы вместе ищем пути решения, уже является шагом в правильном направлении", - заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, процитированный в сообщении.

"Мы хотим как можно быстрее завершить корпоративный конфликт, чтобы дать позитивный сигнал кредиторам, поставщикам, партнерам и контрагентам компании. Пока мы не будем торопить события, но даже совместный пресс-релиз еще совсем недавно нельзя было даже представить", - сказал Костыгин.

"Юлмарт", основанный в 2008 году, изначально специализировался на онлайн-продажах цифровой и бытовой техники. Затем ритейлер сменил стратегию - расширил ассортимент, начал развивать собственную логистику (включая сети распределительных центров, центров исполнения заказов, пунктов выдачи заказов).

По данным Data Insight, ulmart.ru занимает 17 строчку в списке крупнейших российских интернет-магазинов. В 2018 году онлайн-продажи ритейлера упали на 57%, до 9,93 млрд рублей.