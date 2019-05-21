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Совет директоров "Газпрома" утвердил выплату повышенных дивидендов

Совет директоров "Газпрома" утвердил выплату повышенных дивидендов
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить дивиденды "не ниже, чем за предыдущий" (8,04 рубля на акцию). Ближе к концу года появилось понимание, что ситуация с финансами будет лучше, и компания предусмотрела выплаты уже в 10,43 рубля на акцию.

А на прошлой неделе правление "Газпрома" пересмотрело свое предыдущее решение и вышло с рекомендацией выплатить за 2018 год уже 16,61 рубля на акцию. Акции "Газпрома" отреагировали на это бурным ростом и сейчас находятся около 200 рублей за штуку.

Газпром

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