Поиск

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах "Газпрома"

Один из основных российских фондовых индикаторов превысил отметку в 2600 пунктов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".

Индекс МосБиржи днем поднимался до 2599,86 пункта (+1,1%), после чего скорректировался и к 12:30 по Москве составил 2596,93 пункта (+1%). Предыдущий пик был зафиксирован 23 апреля - 2599,53 пункта.

После публикации материала, к 12:44 индекс МосБиржи все же пробил отметку в 2600 пунктов, поднявшись до 2600,97 пункта. Основные фишки подорожали в пределах 2,8%.

Акции "Газпрома" выросли до 205,34 рубля (+2,3%), максимум сделок составил 207,33 рубля - пик с июля 2011 года. Поддержку акциям концерна оказали новости, что совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию, о чем "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить дивиденды "не ниже, чем за предыдущий" (8,04 рубля на акцию). Ближе к концу года появилось понимание, что ситуация с финансами будет лучше, и компания предусмотрела выплаты уже в 10,43 рубля на акцию.

МосБиржа Газпром

Новости по теме

Новости

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны ЕС

Акции "Газпрома" обновили максимум с июля 2011 года

Совет директоров "Газпрома" утвердил выплату повышенных дивидендов

Совет директоров "Газпрома" утвердил выплату повышенных дивидендов

Венесуэла оценила свои потери от блокады США в $130 млрд

Венесуэла оценила свои потери от блокады США в $130 млрд

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

Потери казны из-за передачи "Роскапитала" корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

Потери казны из-за передачи "Роскапитала" корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

Цена нефти Brent подросла до $72,18 за баррель

США приняли решение об отсрочке запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

США приняли решение об отсрочке запрета на бизнес с Huawei на 90 дней

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');