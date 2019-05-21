Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах "Газпрома"

Один из основных российских фондовых индикаторов превысил отметку в 2600 пунктов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".

Индекс МосБиржи днем поднимался до 2599,86 пункта (+1,1%), после чего скорректировался и к 12:30 по Москве составил 2596,93 пункта (+1%). Предыдущий пик был зафиксирован 23 апреля - 2599,53 пункта.

После публикации материала, к 12:44 индекс МосБиржи все же пробил отметку в 2600 пунктов, поднявшись до 2600,97 пункта. Основные фишки подорожали в пределах 2,8%.

Акции "Газпрома" выросли до 205,34 рубля (+2,3%), максимум сделок составил 207,33 рубля - пик с июля 2011 года. Поддержку акциям концерна оказали новости, что совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию, о чем "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить дивиденды "не ниже, чем за предыдущий" (8,04 рубля на акцию). Ближе к концу года появилось понимание, что ситуация с финансами будет лучше, и компания предусмотрела выплаты уже в 10,43 рубля на акцию.