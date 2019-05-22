ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в среду рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов, сообщил "Интерфаксу" начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

"Сегодня на Биржевом комитете ФАС были даны рекомендации по увеличению продаж за счет снижения экспорта и увеличения производства", - сказал он, комментируя вопрос, какие меры предпринимает ФАС в связи с ростом биржевых цен и снижением объемов продаж нефтепродуктов на бирже.

"Мы выходим в период высокого спроса, но резких скачков выше инфляции не ожидаем. Мы будем мониторить ситуацию и в случае необоснованных завышений цен применим меры антимонопольного реагирования",- добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины, которые начали рост перед майскими праздниками, на прошлой неделе стремительно пошли вверх. Кроме того, начался рост мелкооптовых цен, что на фоне стабильных розничных привел к сокращению маржи АЗС. Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками. Срок действия соглашений, который пока продлевался 1 раз, действует до конца июня.

Между тем, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, заявил накануне, что говорить об обострении ситуации на российском топливном рынке рано и оснований для этого нет.

"Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога", - сказал вице-премьер.