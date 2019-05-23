Цены на бензин в РФ выросли на 0,1% после 8 недель стабильности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 13 по 20 мая выросли на 0,1% после восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Стоимость дизтоплива за неделю не изменилась.

С начала года бензин подорожал на 0,5%, а дизтопливо подешевело на 0,6%.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 26 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Кызыле (на 2,2%).

Снижение цен отмечалось в Махачкале, Севастополе и Симферополе - на 0,1%.

В Москве и Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,99 рубля, марки Аи-95 - от 41,90 до 48,35 рубля, марки Аи-98 - от 47,80 до 53,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,64 рубля, марки Аи-95 - от 44,35 до 46,85 рубля, марки Аи-98 - от 51,70 до 53,63 рубля за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 20 мая составила 44,01 руб. (13 мая 43,99 руб.), в том числе марки Аи-92 - 41,79 рубля (41,68 рубля), Аи-95 -45,03 рубля (45,00 рубля), Аи-98 - 50,78 рубля (50,77 рубля). Дизтопливо 20 мая стоило в среднем по стране 45,97 рубля (13 мая - 45,99 рубля).

Производство бензина в России с 13 по 19 мая осталось на том же уровне по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - 675,5 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 3,2% - до 1 млн 317,5 тыс. тонн.