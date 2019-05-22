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Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

До середины мая Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников, у Сбербанка была лишь "золотая акция", отмечает издание. При этом 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность SBPR Cyprus SPV, 100% которой принадлежит российской "дочке" Сбербанка "СБК Премьер", следует из данных реестра. Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление должника о собственном банкротстве.

Антипинский НПЗ является основным активом группы "Новый поток". Завод мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году "Антипинский НПЗ", по данным ЦДУ ТЭК, снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.

Сбербанк является основным кредитором группы "Новый поток". По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед банком составляет порядка $3 млрд. В залоге у Сбербанка находятся права по ряду договоров поставок нефтепродуктов "Антипинского НПЗ". Банку также принадлежит "золотая акция" компании Vikay, через которую Мазуров владеет Антипинским НПЗ.

Сбербанк Антипинский НПЗ

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