Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Крупнейший в России независимый НПЗ простаивал с апреля, так как не мог закупать сырье

Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.

Антипинский НПЗ был остановлен в апреле, потому что ему стало не на что закупать сырьё.

По словам источников "Ведомостей", НПЗ начнёт работать по давальческой схеме с 20 июля на сырье "ЛУКОЙЛа" и "Сургутнефтегаза".

Сейчас Антипинский НПЗ находится в процедуре банкротства по иску гендиректора Максима Андриасова. Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение дела до 18 июля. Намерен ли менеджмент отзывать заявление о банкротстве, не ясно.

Арбитражный управляющий Евгений Семченко объяснил "Ведомостям", что на первом слушании в арбитраже может быть введена процедура наблюдения - у НПЗ может появиться временный управляющий, с которым менеджменту нужно будет согласовывать сделки дороже 5% балансовой стоимости предприятия. Однако смысл деятельности управляющего будет состоять в том, чтобы попытаться наладить бизнес НПЗ, вряд ли он будет препятствовать планам собственника.

А новый собственник - азербайджанская Socar - будет покупать нефть и торговать нефтепродуктами, считают источники "Ведомостей". По их информации, они оплатили "Сургутнефтегазу" поставки в июле.

Собеседники "Ведомостей" отмечают, что первое время завод будет работать на привозном сырье, а позже планирует снова подключиться к системе трубопроводов "Транснефти". НПЗ был снят с плана прокачки нефти в начале мая, с тех пор поставки нефти были прекращены.

Сейчас завод введен в режим горячей циркуляции, выводить из него НПЗ новые собственники начнут 20 июля, на это потребуется несколько дней, говорят источники "Ведомостей".

"На июль Антипинский НПЗ сделал заявку на (поставку через систему "Транснефти") 200 тысяч тонн", - сообщил "Ведомостям" собеседник, близкий к одному из контрагентов НПЗ, и подтвердил представитель "Транснефти".

Газета также узнала, что российское представительство Socar ведет переговоры с СПбМТСБ о подключении к системе торгов, но сам завод продукцией торговать не будет.

Представители СПбМТСБ, "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза" и Сбербанка не ответили на вопросы "Ведомостей".

Ранее сообщалось, что совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ у кипрской Vikay Industrial Limited. Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе Антипинского НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 60% "Сокар Энергоресурс" принадлежит "Сокар Раша Инвестментс", остальные 40% - "СБК Комплект" Сбербанка.

Сбербанк приобрел 80% акций Антипинского НПЗ у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае этого года. По последним данным, долг НПЗ перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. При этом в пресс-службе Сбербанка сообщали, что банку стало известно о дополнительной долговой нагрузке Антипинского НПЗ, и он считает это проблемой. Кредиторами Антипинского НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка и МКБ являются Промсвязьбанк, Интеркомбанк, Кредит Европа банк.

Перебои с работой Антипинского НПЗ начались в конце прошлого года. Несколько дней в декабре завод не смог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года, предприятие пришлось остановить.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензина марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ, по данным ЦДУ ТЭК, снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.