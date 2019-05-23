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ЦБ сообщил о снижении годовой инфляции до 5,1%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ сейчас составляет 5,1%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

"Пик инфляции был пройден в марте, на наш взгляд, 2019 года, пик инфляции составил 5,3% - ниже, чем мы ожидали. Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года", - сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, месячные темпы роста уже сейчас опустились до уровня, соответствующего целям ЦБ.

ЦБ РФ

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