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ЦБ выразил готовность обсудить выпуск криптовалют с привязкой к золоту

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ЦБ по-прежнему против запуска криптовалюты в РФ, готов изучить проект криптовалюты под золото, если это не денежный суррогат, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы.

"Мы в принципе, конечно, против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему, и мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты по сути дела выполняли функцию здесь денежного суррогата. В этой части точно нет, и в этой части мы практически не рассматриваем проекты в рамках (регуляторной - ИФ) "песочницы". Если это другой проект, то готовы", - сказала Набиуллина, комментируя предложение депутата Владимира Гутенева о том, чтобы Россия выступила инициатором обсуждения выпуска национальных криптовалют, номинированных в золоте.

"Но это, скорее, не криптовалюты, может быть, так называемые стейблкоины", - пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Стейблкоины изучаем, если это типа стейблкоина, где есть реальный актив в обеспечении, то есть это, скорее, ближе к стейблкоину, то это возможно посмотреть", - заключила глава ЦБ.

Ранее в ходе заседания в Госдуме Гутенев предложил ЦБ РФ в рамках стран БРИКС выступить инициатором обсуждения проекта по выпуску национальных криптовалют, номинированных в золоте. По его словам, сейчас существует проблема взаиморасчётов по ВТС с крупнейшими зарубежными заказчиками (Китай, Индия и другие страны), поскольку перейти на расчеты в национальных валютах сложно.

"С другой стороны, и для реализации национальных проектов необходимы закупки различного технологического оборудования, чтобы локализовать на территории страны. Но и здесь существуют ограничения не только на технологии двойного назначения, но и вообще на высокотехнологичную продукцию", - сказал он.

Стейблкоин - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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