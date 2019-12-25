Набиуллина рассказала о тестировании Центробанком криптовалюты "стейблкойны"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России начал тестировать в регуляторной "песочнице" стейблкойны - криптовалюты, обеспеченные активами, сообщила "Интерфаксу" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы тестируем стейблкоины в нашей регуляторной "песочнице". Приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в "песочнице" смотрим, как они могут работать, но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом", - сказала она.

Регуляторная "песочница" (regulatory sandboxes) - особый набор правил, который позволяет инновационным компаниям протестировать свои продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство.

Регулятор продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты. "Сейчас такая возможность многими странами активно обсуждается, мы тоже на стадии изучения этой темы. Прежде всего, надо понимать, какие будут преимущества для наших граждан, для бизнеса, например, по сравнению с тем вариантом, когда мы развиваем системы быстрых платежей, расширяем их применение не только по расчетам между физическими лицами, но и между юридическими лицами", - отметила Набиуллина.

По ее словам, выпуск такого цифрового рубля может иметь серьезные последствия в виде изменения структуры финансового рынка. "Если, например, физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в Центральном банке, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков. В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств", - сказала Набиуллина. Она считает, что к вопросу цифровой валюты надо подходить очень аккуратно, изучая негативный и положительный опыт других стран.

По сравнению с ситуацией двухлетней давности интерес к криптовалютам в России снизился, отметила глава ЦБ.

"Но, тем не менее ,есть те, кто искренне верит в эту перспективу. И не только те, кто хотел бы заработать. Вы знаете, здесь же подводится и идеология - по сути дела, создание системы частных денег, без вмешательства государства", - сказала Набиуллина.

В ноябре она говорила, что регулятор изучает в том числе опыт Китая и Швеции в сфере цифровых валют. "Мы против частных денег. Если многие цифровые валюты проектировались как замена частных денег, это мы поддержать не можем", - отмечала тогда Набиуллина.