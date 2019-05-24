Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка России на годовом собрании в пятницу избрали Германа Грефа президентом - председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

За его переизбрание проголосовали владельцы 16 млрд 507,1 млн обыкновенных акций, против - 22,1 млн акций, воздержались - 1,5 млн акций.

Греф возглавляет банк с ноября 2007 года, до этого он был министром экономического развития РФ. Его полномочия на посту главы Сбербанка продлены с 29 ноября 2019 года.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" Греф заявил, что надеется на построение работающей экосистемы Сбербанка к 2024 году, к завершению своего контракта. Также ранее неоднократно топ-менеджер говорил, что после окончания работы в Сбербанке он не хотел бы вернуться на работу в правительство.

Также по итогам голосования на собрании ректор МФТИ Николай Кудрявцев заменил ректора РАНХиГС Владимира Мау в наблюдательном совете Сбербанка.

Кроме Кудрявцева, остальные 13 человек из действовавшего ранее состава совета вошли и в новый состав: бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, два первых зампреда ЦБ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, инвестиционный консультант Надя Уэллс и ректор "Сколтеха" Александр Кулешов.