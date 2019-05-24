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Акционеры "Сбербанка" утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Сбербанка России" на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

На дивиденды будет направлено 43,5% чистой прибыли банка по МСФО за 2018 год или 46,2% прибыли по РСБУ. Общий размер выплат составит 361 млрд 391 млн 168 тыс. рублей. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 13 июня.

"Сбербанк" направил на дивиденды за 2017 год около 271 млрд рублей. Это 36,2% чистой прибыли банка по МСФО за 2017 год (составила 748,7 млрд рублей), или 41,5% прибыли "Сбербанка" по РСБУ. Выплаты составили 12 рублей на акцию.

Банку России принадлежит 52,32% голосующих акций "Сбербанка", остальные бумаги находятся в свободном обращении.

Сбербанк

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