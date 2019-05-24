Греф назвал нереальной продажу украинской "дочки" Сбербанка в ближайшие полгода

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Продажа украинской "дочки" Сбербанка России в ближайшие полгода нереальна, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам по итогам годового собрания акционеров.

По его словам, недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому сейчас не до этого вопроса. "Я боюсь, что в ближайшие полгода будет точно не до нас. Потом возможны какие-то консультации, конечно, будем возобновлять попытки (продать - ИФ)", - добавил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что украинская "дочка" сейчас находится в хорошем состоянии, остается прибыльной.

Ранее в пятницу финансовый директор, зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил журналистам, что украинская "дочка" Сбербанка достаточно капитализирована и не требует дополнительной ликвидности.

Сбербанк еще в марте 2017 года объявил о намерении продать украинскую "дочку", однако потенциальные покупатели получают отказ комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Сбербанк по-прежнему надеется продать одноименный дочерний банк на Украине.