Поиск

Греф назвал нереальной продажу украинской "дочки" Сбербанка в ближайшие полгода

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Продажа украинской "дочки" Сбербанка России в ближайшие полгода нереальна, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам по итогам годового собрания акционеров.

По его словам, недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому сейчас не до этого вопроса. "Я боюсь, что в ближайшие полгода будет точно не до нас. Потом возможны какие-то консультации, конечно, будем возобновлять попытки (продать - ИФ)", - добавил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что украинская "дочка" сейчас находится в хорошем состоянии, остается прибыльной.

Ранее в пятницу финансовый директор, зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил журналистам, что украинская "дочка" Сбербанка достаточно капитализирована и не требует дополнительной ликвидности.

Сбербанк еще в марте 2017 года объявил о намерении продать украинскую "дочку", однако потенциальные покупатели получают отказ комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Сбербанк по-прежнему надеется продать одноименный дочерний банк на Украине.

Сбербанк

Новости по теме

Новости

Акции "РусАла" и GDR En+ выросли на 7-9%

Выручка маркетплейса "Беру" превысила 1 млрд рублей в месяц

МВФ предупредил, что рост потребкредитования угрожает финансовой стабильности РФ

МВФ предупредил, что рост потребкредитования угрожает финансовой стабильности РФ

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов

ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

Трамп назвал способ решить вопрос с Huawei

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Капитализация "Газпрома" превысила 5 трлн рублей впервые с 2011 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');