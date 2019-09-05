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Сбербанк пока не наладил диалог с властями по продаже своей "дочки" на Украине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк пока не наладил диалог с новым руководством Украины относительно продажи украинской "дочки", сказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

"Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там собственно субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы еще этим не занимаемся", - заявил Греф.

При этом Сбербанк надеется, что диалог все-таки удастся наладить. "Мы готовы к продаже. К сожалению, с чем мы сталкивались последнее время, нам под теми или иными предлогами - я не буду называть это причинами - предлогами не давали это делать. Если позиция изменится, я очень надеюсь, что мы сделку закроем", - добавил Греф.

Как сообщалось, в мае он заявил, что продажа украинской "дочки" Сбербанка России в ближайшие полгода нереальна. По словам Грефа, недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому на тот момент было "не до этого вопроса". Финдиректор Сбербанка Александр Морозов в мае говорил, что украинский дочерний банк Сбербанка достаточно капитализирован и не требует дополнительной ликвидности.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

Сбербанк ВЭФ-2019 Герман Греф Украина

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