Рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился до 1,6% с 2,3% в марте

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле замедлился до 1,6% в годовом выражении по сравнению с мартом, когда зарплаты выросли на 2,3%, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-апрель рост реальных зарплат составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в РФ в апреле составила 47 тыс. 20 рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с апрелем прошлого года. За первые четыре месяца текущего года номинальная зарплата выросла на 6,6% в годовом выражении, составив 44 тыс. 710 рублей.

Более подробные данные о реальных доходах Росстат отныне публикует с периодичностью раз в квартал. О том, что Росстат с апреля перейдет на новую методологию расчета реальных располагаемых доходов населения, в середине марта сообщил глава Росстата Павел Малков по итогам научно-методологического совета статслужбы.

Малков также отмечал, что публикацию ежемесячных данных по денежным доходам предлагается приостановить, так как при их расчете многих данных просто нет, и делается, по сути, прогноз. По его словам, подавляющее число экспертов высказались за это предложение.