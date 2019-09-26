ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в III квартале 2019 года на 3,5%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рост реальных зарплат в РФ в третьем квартале 2019 года может составить 3-3,5% в годовом выражении. Такой прогноз содержится в комментарии ЦБ по экономике, опубликованном в четверг.

В июле и августе зарплаты в реальном выражении выросли на 3%. В разрезе секторов и видов экономической деятельности заработная плата повышалась относительно равномерно, отмечает ЦБ.

По данным Росстата, за январь-июль 2019 года рост реальных зарплат в РФ составил 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июле составила 45 тыс. 900 рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с июлем 2018 года.