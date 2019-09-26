Поиск

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в III квартале 2019 года на 3,5%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рост реальных зарплат в РФ в третьем квартале 2019 года может составить 3-3,5% в годовом выражении. Такой прогноз содержится в комментарии ЦБ по экономике, опубликованном в четверг.

В июле и августе зарплаты в реальном выражении выросли на 3%. В разрезе секторов и видов экономической деятельности заработная плата повышалась относительно равномерно, отмечает ЦБ.

По данным Росстата, за январь-июль 2019 года рост реальных зарплат в РФ составил 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июле составила 45 тыс. 900 рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с июлем 2018 года.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
Дело Baring Vostok

Орешкин пришел на встречу Baring Vostok с инвесторами вместо Калви

Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

СП "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" получило рекордный приток нефти на юрских отложениях

Эксперт высоко оценил потенциал РФ в экспорте водки

Ericsson оценил расходы на урегулирование дела о коррупции в $1 млрд

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

X5 закроет или трансформирует более 50 гипермаркетов "Карусель" к 2022 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');