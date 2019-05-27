Акции "Россетей" упали на 6% из-за решения не платить дивиденды за 2018 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акции "Россетей" вечером в понедельник упали на 6% после известий, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год в связи с убытком.

На Московской бирже обыкновенные акции "Россетей" к 18:12 подешевели до 1,1707 рубля (-6,1%) при объеме торгов 0,581 млрд рублей; "префы" упали до 1,498 рубля (-4,7%).

ПАО "Россети" сообщило в понедельник, что на годовом собрании акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь-март в размере 0,07997 рубля на привилегированную акцию и 0,02443 рубля на обыкновенную.

Уставный капитал "Россетей" составляет: 200 млрд 903 млн 14 тыс. 525 руб. и разделен на аналогичное количество акций номиналом 1 руб. каждая, включая 198 млрд 827 млн 865 тыс. 141 обыкновенных и 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированных акций. Таким образом, общий объем выплат на "префы" может достигать порядка 165,95 млн руб., на обыкновенные акции - 4,86 млрд руб. Всего по итогам квартала компания может выплатить порядка 5,03 млрд руб.

В прошлом году компания направила акционерам выплаты только за первый квартал - в объеме 2,467 млрд руб. По итогам 2017 года компания дивиденды не платила из-за убытка. Таким образом, объем выплат за первый квартал 2019 года может превысить соответствующий объем за первый квартал 2018 года вдвое.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.