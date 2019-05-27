"Россети" рассмотрят возможность дополнительных дивидендов в 2019 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" будет рассматривать возможность дополнительных выплат акционерам в этом году, сообщили журналистам в компании.

"Повышение инвестиционной привлекательности компании и повышение акционерной стоимости является одной из основных задач менеджмента ПАО "Россети", в связи с чем в течение 2019 года на основании промежуточной финансовой отчетности ПАО "Россети" будет рассмотрена возможность выплаты дополнительных дивидендов", - отмечается в комментарии.

Речь идет о выплатах дивидендов помимо уже предложенных для утверждения квартальных выплат в объеме 5 млрд руб. В комментарии "Россетей" отмечается "поэтапное увеличение дивидендных выплат", которое "является подтверждением ранее озвученных заявлений менеджмента в отношении нового этапа взаимодействия компании с рынком, свидетельствует о правильном векторе развития и является позитивным сигналом для инвесторов".

Ранее в понедельник совет директоров компании предложил акционерам на годовом собрании рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за январь-март 2019 года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную.

Уставный капитал "Россетей" составляет 200 млрд 903 млн 14 тыс. 525 руб. и разделен на аналогичное количество акций номиналом 1 руб. каждая, включая 198 млрд 827 млн 865 тыс. 141 обыкновенных и 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированных акций. Таким образом, общий объем выплат на "префы" может достигать порядка 165,95 млн руб., на обыкновенные акции - 4,86 млрд руб. Всего по итогам квартала компания может выплатить порядка 5,03 млрд руб.

За 2018 год совет директоров рекомендовал дивиденды не выплачивать в связи с убытком.

В прошлом году компания направила акционерам выплаты только за первый квартал - в объеме 2,467 млрд руб. По итогам 2017 года компания дивиденды не платила из-за убытка. Таким образом, объем выплат за первый квартал 2019 года может превысить соответствующий объем за первый квартал 2018 года вдвое.

"Россети" проведут годовое собрание акционеров 27 июня, реестр для участия в нем закроется 3 июня.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.