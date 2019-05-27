"Вымпелком" перечислит VEON 8 млрд рублей дивидендов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" рекомендовал акционерам направить на дивиденды на обыкновенные акции за 2018 год 8 млрд рублей, говорится в материалах компании.

В прошлом году VEON получил от российской "дочки" дивиденды в размере 36 млрд рублей.

В феврале этого года в интервью "Интерфаксу" глава "Вымпелкома" Василь Лацанич на вопрос о том, не планирует ли компания снизить уровень дивидендов для увеличения CAPEX, говорил, что такой потребности нет. "У нас очень сбалансированный бюджет был и в 2018 году, и по плану будет в 2019 году. То есть мы способны инвестировать в CAPEX столько, сколько нам нужно, вплоть до рекордных уровней, как это было в 2018 году. И одновременно платить те дивиденды, которые нужны нашим акционерам", - сказал Лацанич. По его словам, в этом вопросе "нужен баланс, и мы его соблюдаем в нашем бюджете, потому что уже по своему опыту знаем, сколько нам нужно проинвестировать и сколько выплатить дивидендов, чтобы поддерживать интерес акционера к себе".

2018 год "Вымпелком" закончил с ростом выручки на 5,7%, до 291,54 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 0,4% - до 104,7 млрд рублей, рентабельность EBITDA снизилась до 35,9%. Чистую прибыль по МСФО компания не раскрывает, по РСБУ в 2018 году "Вымпелком" получил убыток в размере 2,1 млрд рублей против прибыли в 13,85 млрд за 2017 год.

"Вымпелком" - 100%-ная дочерняя компания телекоммуникационного холдинга VEON, является третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России. На "Вымпелком" приходится около половины доходов VEON.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций, еще 8,9% владеет норвежский холдинг Telenor. Free float компании на Nasdaq составляет 34,9%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Годовое собрание акционеров "Вымпелкома", на котором будут утверждаться дивиденды, пройдет 28 июня.