Египетский регулятор разрешил VEON купить телекоммуникационную компанию GTH

Холдинг согласился выплатить все ее долги по налогам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Египетский регулятор FRA разрешил холдингу VEON (материнская структура "Вымпелкома", владельца бренда "Билайн") купить 42,31% Global Telecom Holding (GTH) по цене 5,08 египетского фунта за акцию. Об этом говорится в сообщении VEON.

Компания также пообещала налоговому органу Египта погасить все долги GTH по налогам на $136 млн.

GTH управляет сотовыми операторами в Алжире, Пакистане и Бангладеш. VEON уже принадлежит 57,7% холдинга.

Сделка может быть закрыта до конца 2019 года. После этого GTH уйдет с Египетской фондовой биржи, а также передаст свои дочерние активы во владение VEON для упрощения корпоративной структуры холдинга. "

VEON выставлял оферту миноритариям GTH в феврале 2019 года, предполагая выкупить 1 997 639 608 акций GTH по цене 5,3 египетского фунта за акцию ($599,3 млн за весь пакет). Сейчас компания скорректировала цену предложения по итогам переговоров с налоговиками. Предложение о выкупе начнет действовать с 1 июля в течение 25 рабочих дней.

Цена оферты представляет собой премию в 39,6% к средней трехмесячной цене акций и 44,3% к средней шестимесячной цене акций GTH, отмечается в сообщении VEON, причем в обоих случая премия относится к периоду до первоначальной оферты в феврале этого года.

VEON планировал выкупить 42,3% акций GTH за $898,9 млн (предложение предполагало выкуп акций по 7,9 египетского фунта за каждую) еще в 2017 году. Однако ранее FRA не дал разрешения на сделку. Тогда VEON выставил оферту на покупку у GTH сотовых активов в Пакистане и Бангладеш (операторы Jazz и Banglalink); холдинг предполагал взять на себя долг этих компаний и заплатить порядка $950 млн. В октябре 2018 года VEON отозвал оферту на выкуп этих активов в связи с обесценением пакистанской рупии, но сообщил, что продолжит изучать варианты своих стратегических взаимоотношений с GTH и его миноритариями.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (47,9% акций), еще 8,9% принадлежит норвежскому холдингу Telenor. Free float компании на Nasdaq составляет 34,9%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.