Совет директоров "Иркута" впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли.

"В связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "Корпорация "Иркут" по итогам 2018 года чистую прибыль не распределять", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета 27 мая.

Как сообщалось, чистый убыток "Иркута" по стандартам РСБУ за прошлый год составил 10,6 млрд руб., по МСФО - 12,5 млрд руб.

Согласно материалам на сайте "Иркута", он выплачивал дивиденды ежегодно начиная с 2010 года. Выплаты производились из чистой прибыли как по РСБУ, так и по МСФО. По итогам 2017 года компания выплатила дивиденды из расчета 1,14 руб. на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли по РСБУ.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130, является разработчиком и производителем семейства пассажирских лайнеров МС-21.