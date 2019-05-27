Поиск

Совет директоров "Иркута" впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли.

"В связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО "Корпорация "Иркут" по итогам 2018 года чистую прибыль не распределять", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета 27 мая.

Как сообщалось, чистый убыток "Иркута" по стандартам РСБУ за прошлый год составил 10,6 млрд руб., по МСФО - 12,5 млрд руб.

Согласно материалам на сайте "Иркута", он выплачивал дивиденды ежегодно начиная с 2010 года. Выплаты производились из чистой прибыли как по РСБУ, так и по МСФО. По итогам 2017 года компания выплатила дивиденды из расчета 1,14 руб. на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли по РСБУ.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130, является разработчиком и производителем семейства пассажирских лайнеров МС-21.

Иркут

Новости

"Россети" рассмотрят возможность дополнительных дивидендов в 2019 году

Акции "Россетей" упали на 6% из-за решения не платить дивиденды за 2018 год

Акции "НОВАТЭКа" обновили максимум на Московской бирже

Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использовать несколько самолетов

В Екатеринбурге бизнесмен из списка Титова получил условный срок

Гендиректором "Утконоса" станет экс-глава Ozon Дэнни Перекальски

Биткойн подорожал до максимума за год

"Росморпорт" решил разорвать договор аренды причалов с Находкинским портом

"Росморпорт" решил разорвать договор аренды причалов с Находкинским портом

Трамп уверен в победе в торговой войне

Греф счел систему быстрых платежей небезопасной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');