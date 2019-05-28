Рынок акций РФ завершил день откатом к 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги во вторник откатом в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неспособности нефти развить коррекционный отскок выше $70 за баррель Brent; лидерами отката выступили бумаги "Яндекса", "Ростелекома", ВТБ и "ЛУКОЙЛа", а выросли акции "Иркута" на новостях о планах buyback с премией к рынку, а также сектор металлургии на фоне ослабления рубля.

При этом отмечались резкие ценовые колебания отдельных бумаг и возросшие обороты торгов на постторговом аукционе, что связано с корректировкой инвестпортфелей в соответствии с майскими изменениями в структуре индексов MSCI, которые вступили в силу 28 мая после закрытия торгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2609,78 пункта (-0,9%, минимум сессии - 2596,98 пункта), индекс РТС - 1271,15 пункта (-1,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар подорожал до 64,68 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели бумаги "Яндекса" (-5,2%), "Ростелекома" (-4,7%), ВТБ (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Газпрома" (-1,5%), "Мобильных телесистем" (-1,2%), Сбербанка (-1,2%), "Мосбиржи" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%).

Акции ПАО "Корпорация "Иркут" выросли до 39,5 рубля (+6,1%) при объеме торгов 31,8 млн рублей. Накануне "Иркут" сообщил о планах провести buyback у акционеров, не согласных с присоединением к компании других гражданских "дочек" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), по цене с премией к рынку - 42,61 рубля за одну бумагу.

Присоединение к "Иркуту" ГСС, "ОАК-Центр комплексирования" и "НГТ" для формирования дивизиона гражданской авиации ОАК ранее было одобрено советом директоров авиахолдинга. Завершить создание дивизиона планируется до 2020 года. Вопросы о реорганизации "Иркута" и соответствующей допэмиссии, согласно сообщению компании, будут рассмотрены на годовом собрании акционеров 28 июня.

Кроме того, совет директоров "Иркута" по итогам заседания 27 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли (чистый убыток "Иркута" по стандартам РСБУ за прошлый год составил 10,6 млрд рублей, по МСФО - 12,5 млрд рублей).

Подорожали также рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4%, до 171,5 рубля), "Россетей" (+3,7%), "Северстали" (+2,8%), "Распадской" (+2,1%), "Роснефти" (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,4%), "Татнефти" (+1,1%), "РусАла" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Роллман" (-6,4%), АО "Коршуновский ГОК" (-5,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-3,2%), "Русснефти" (-3,1%), "Квадры" (-3%), "КАМАЗа" (-2,7%).

Лидерами роста кроме "Иркута" выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (+6,5%), "МРСК Урала" (+6,4%), "МРСК Северо-Запада" (+4,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+4,4%), ПАО "Мультисистема" (+3,8%), GDR Rus Agro (+2,9%).

Просели акции банка "Санкт-Петербург" (-0,7%, до 55,59 рубля). Зампред правления банка Константин Баландин в ходе телефонной конференции во вторник сообщил, что банк планирует вернуться к вопросу обратного выкупа акций через один-два месяца после уточнения планов по росту кредитования. "Мы решим в течение месяца-двух, есть ли у нас капитал для buyback или нет", - сказал он.

Банк в 2019 году планирует увеличить кредитный портфель на 5%. Вопрос очередного выкупа акций банка "Санкт-Петербург" должен был рассматриваться 29 мая. В этот день состоится годовое собрание акционеров кредитной организации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день вырос до 98,945 млрд рублей - максимум с начала апреля 2018 года (из них 33,596 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" и 17,376 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США накануне биржи не работали в связи с праздником (День памяти), во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), в Европе индексы к вечеру ушли в "минус" (FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,4%) и растеряла весь рост начала торгов Америка (индекс S&P 500 топчется на уроне пятницы).

Президент США Дональд Трамп завершил во вторник государственный визит в Японию, в ходе которого он заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп. "Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

Попытки нефти Brent подрасти во вторник также не увенчались успехом, игроки оценивали сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $68,44 за баррель (-0,5% и +2,1% в понедельник), июльская цена WTI - $58,83 за баррель (+0,3%).

Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев-хуситов, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.