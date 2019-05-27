Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с обновившим максимум "НОВАТЭКом"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с обновившим максимум "НОВАТЭКом" на фоне позитивной динамики фондовых площадок в Азии и Европе; упали бумаги "Россетей" на новостях о дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2632,95 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1288,12 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 64,39 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+2%, до 1317,2 рубля), "Ростелекома" (+1,9%), "Магнита" (+1,4%), ВТБ (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Распадской" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), Сбербанка (+0,7%), "Башнефти" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%).

"НОВАТЭК" в понедельник вышел на четвертое место по рыночной капитализации (3,999 трлн рублей), потеснив "ЛУКОЙЛ" (-0,4%; 3,915 трлн рублей), на первом месте остается Сбербанк (5,302 трлн рублей), далее идут "Газпром" (4,881 трлн рублей) и "Роснефть" (4,508 трлн рублей).

Подешевели акции "Россетей" (-3,9% и -3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-1,4%), "РусГидро" (-1%), "Татнефти" (-0,2%), "префы" "Мечела" (-1%).

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год в связи с убытком, при этом на годовом собрании акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первый квартал 2019 года в размере 0,07997 рубля на привилегированную акцию и 0,02443 рубля на обыкновенную.

Акции "Транснефти" (-1,6%) скорректировались вниз после взлета на 5% в пятницу на новостях, что Россия и Белоруссия договорились о процедурах очистки трубопровода "Дружба" от загрязненной нефти, а поставки "чистой" нефти в Польшу возобновятся 9-10 июня. Оптимизма покупателям добавили и заявления министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что у "Транснефти" есть необходимые ресурсы для ответа на проблемы, связанные с поставками "грязной" нефти. Акции компании могут продолжить подъем в ближайшей перспективе, реагируя на субботние заявления рейтингового агентства S&P, которое подчеркнуло, что "Транснефть" в силах компенсировать финансовый ущерб от инцидента с загрязненной нефтью, и ситуация не повлияет на ее рейтинг, который находится на уровне "BBB" (в национальной валюте).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (+10,8%, до 79,8 тыс. рублей), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+5,6%), АО "Коршуновский ГОК" (+4,5%), "МРСК Сибири" (+4,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+3,5%), ПАО "Уралкуз" (+3,3%), "Соллерса" (+3%).

Совет директоров "АЛРОСА-Нюрба" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 50% чистой прибыли (чистая прибыль за год составила 16 млрд 630 млн 683 тыс. рублей, из них на дивиденды будет направлено 8 млрд 316 млн рублей).

Подешевели бумаги "МРСК Северного Кавказа" (-5,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-3,4%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-2,3%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,531 млрд рублей (из них 6,539 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,751 млрд рублей - на "Газпром").

Зарубежные рынки

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%), плюсует Европа (CAC 40 и DAX растут на 0,4-0,5%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) на фоне визита Трампа в Японию.

Четырехдневный визит Трампа в Японию начался в субботу, он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем твиттере Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В понедельник на пресс-конференции в Японии Трамп заявил, что властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону, и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США. "Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал он.

Нефть в понедельник подорожала после того, как минувшая неделя завершилась рекордным падением цен с начала года. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $68,37 за баррель (+1,3% и +1,4% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на пять единиц, до 797 штук. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.