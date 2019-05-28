Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2636,9 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1287,62 пункта (-0,04%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 64,48 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+2,3% и +0,8% "префы"), "Мечела" (+1,4%), "РусАла" (+1,4%), "Татнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%).

Просели акции "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,2%).

В США накануне биржи не работали в связи с праздником (День памяти), во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Президент США Дональд Трамп завершает во вторник государственный визит в Японию, в ходе которого он заявил "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения, как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп. "Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

В Китае растут котировки акций компаний, связанных с Alibaba Group. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Alibaba рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году.

Нефть утром во вторник консолидируется, игроки продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $68,53 за баррель (-0,4% и +2,1% в понедельник), июльская цена WTI - $58,98 за баррель (+0,6%).

Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности Хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник возможно продолжение повышения индекса РТС. Европейские трейдеры, судя по динамике фондовых индексов, посчитали итоги выборов в Европарламент благоприятными (фактор сокращения неопределенности), а риски эскалации торговой войны между США и КНР на какое-то время отошли на второй план. Впрочем, обстановка на развивающихся рынках пока не выглядит достаточно позитивной, чтобы с ходу обеспечить преодоление психологически важного уровня 1300 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации доллара немногим ниже отметки 64,5 руб./$1.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, в связи с выходным днем в США и Великобритании торговая активность на мировых площадках в начале недели была низкой. Инвесторы реагировали на заявления политиков вокруг развития торгового противостояния между США и другими странами, однако каких-либо конкретных сообщений по данной теме не получили. Трамп в ходе своего визита в Японию заявил о малой вероятности скорого заключения сделки с Китаем и не исключил сценария, при котором пошлины на китайские товары "могут возрасти значительно", также президент опроверг информацию о достижении соглашения с Японией по импорту автомобилей в США уже в августе текущего года.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет в большей степени направлено на макроэкономические данные о состоянии ключевых мировых экономик. Торговая активность будет возрастать ближе к завершению недели. Так, в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за первый квартал, а в пятницу выйдут PMI в секторе промышленности и услуг КНР, а также потребительская статистика из США.

В целом ситуация на мировых рынках во вторник складывается умеренно позитивной, что позволяет рассчитывать на рост российского рынка. Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для продолжения движение в сторону исторического максимума 2645 пунктов, поддержкой при этом будет выступать район 2610-2620 пунктов. На горизонте ближайших дней, как и на прошедшей неделе, поддержку окажут корпоративные события (в среду финрезультаты за первый квартал представит "ЛУКОЙЛ" , в четверг - "Газпром" ).