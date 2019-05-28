Малис покинул пост гендиректора объединенной компании "Связной" - "Евросеть"

Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью", новым руководителем компании станет Оксана Гуськова

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью", генеральным директором с 1 июня станет старший вице-президент по коммерческой деятельности "Связного" Оксана Гуськова, сообщила компания.

До прихода в "Связной" в августе 2018 года Гуськова руководила операционным бизнесом PepsiCo Russia, "Вимм-Билль-Данн", "РусАгро", "Мистраль".

Прежний гендиректор Александр Малис покидает компанию после 10-летней работы в ней.

В начале прошлого года "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома" ("Вымпелком", в свою очередь, приобрел половину розничных салонов "Евросети" - примерно 1800 магазинов). Уже в мае "Мегафон" объединил "Евросеть" с ритейлером "Связной" группы SLV Олега Малиса (младший брат Александра Малиса).

Контролирующим акционером СП стала SLV, "Мегафон" получил 25% + 1 акция. Объединенная компания является владельцем 5,5 тыс. магазинов в 1,3 тыс. городах России. "Вымпелком" решил интегрировать полученные салоны в свою розницу.

Название "Евросеть" стороны решили заморозить, такой механизм защиты бренда позволит защитить его от использования другими сторонами.

В результате интеграции компания сформировала единую IT-инфраструктуру, перешла на единую логистическую систему и объединила юрлица. Как отметила Гуськова, слова которой приводятся в сообщении "Связного", объединенная компания планирует развивать новые направления бизнеса.

Итоги 2018 года компания пока не раскрывала, но ранее Олег Малис говорил "Интерфаксу", что по выручка объединенного бизнеса составит в 2018 году 150-160 млрд рублей, а в 2019 году может достичь 200-220 млрд рублей.