Рубль подешевел к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения майского налогового периода и в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 64,67 руб. в 19:00, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,27 руб., подорожав на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,78 копейки - до 68,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах вследствие негативного влияния на его котировки окончания налогового периода мая и снижения спроса на рисковые активы на мировых рынках. Участники рынка продолжают оценивать перспективы эскалации торгового конфликта между США и Китаем и нарастание политических рисков в Европе.

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК, Италия так и не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, поэтому министрам финансов государств ЕС предстоит утвердить рекомендацию о запуске так называемой процедуры чрезмерного дефицита, предусматривающей штраф в размере до 0,2% ВВП за превышение установленных лимитов. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро, так как размер госдолга страны равняется 132% ВВП, что более чем вдвое выше лимита.

В фокусе рынка также остаются заявления президента США Дональда Трампа, завершившего во вторник государственный визит в Японию. Трамп заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином. "Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем, - сказал Трамп. - Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику на фоне неоднозначных заявлений Трампа. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 0,41% - до $68,49. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,53% - до $58,94 за баррель. Цена WTI с начала текущего месяца упала на 8%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 мая на 7,58 копейки, до 64,5394 руб., и уменьшил курс евро на 1,83 копейки, до 72,168 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился во вторник на 2,69 копейки по отношению к предыдущей пятнице (последний день торгов данным контрактом перед выходным днем в США из-за Дня памяти) и составил 64,5641 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 16,49 копейки и составил 64,6098 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 224,322 млн, из которых $849,758 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 374,564 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,24 копейки по отношению к понедельнику, до 72,2327 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 11,05 копейки и составил 72,2583 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR679,211 млн, из которых EUR234,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,873 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 21 мая, банки разместили в ЦБ РФ 1,2 трлн рублей (при лимите 1,2 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 273 млрд рублей) также в среднем по ставке 7,72% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 7,88% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - 7,86% годовых, ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 8,04% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,18% и 8,28% годовых.