Австралийский регулятор подал в суд на Sony за неработающие игры

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала иск против Sony Interactive Entertainment Europe из-за того, что компания отказалась вернуть покупателям деньги за неработающие видеоигры для приставки Sony PlayStation.

В сообщении ACCC говорится, что Sony предоставляла австралийским покупателям ложную информацию на своем сайте и в онлайн-магазине PlayStation.

"Примерно с 2017 года Sony Europe сообщала потребителям, желавшим получить компенсацию за неработающие игры, что не должна возмещать деньги за игры, которые были скачены или куплены более 14 дней назад", - говорится в сообщении регулятора.

Представители Sony Europe также утверждали, что должны вернуть деньги, только если разработчики сообщили потребителям, что неисправность игр невозможно устранить, говорится в сообщении ACCC, где также отмечается, что компания предлагала возместить деньги с помощью виртуальной игровой валюты.

"Срок гарантии для потребителей не истекает после скачивания игр, как, согласно нашим утверждениям, заявляли представители Sony Europe, и возмещение денег должно осуществляться в форме выплаты, если только потребитель не предпочтет товарный кредит", - сказал председатель ACCC Род Симс.

"У потребителей, которые приобретают продукцию онлайн, есть такие же права, как и у тех, кто купил игры в магазине", - говорится в сообщении.

ACCC подала иск в федеральный суд Австралии с требованием принять меры в отношении Sony Europe.