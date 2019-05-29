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Акции Abercrombie & Fitch рухнули почти на 20% из-за отчетности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch сократил чистый убыток более чем в два раза в первом квартале текущего финансового года, однако сопоставимые продажи компании не оправдали ожиданий.

Акции Abercrombie & Fitch дешевеют при открытии торгов в Нью-Йорке почти на 20%. Капитализация компании с начала года снизилась на 0,6%, до $1,67 млрд.

Чистый убыток ритейлера в первом финквартале, завершившемся 4 мая, составил $19,2 млн, или 29 центов в расчете на акцию, против $42,5 млн, или 62 центов на акцию, за аналогичный период в прошлом году.

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Выручка компании составила $734 млн по сравнению с $730,9 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали убыток в размере 43 центов на акцию при выручке в $733,0 млн.

Сопоставимые продажи Abercrombie & Fitch выросли на 1%, тогда как опрошенные эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 1,3%.

За весь 2019 финансовый год компания ожидает увеличить выручку на 3-4% при прогнозе аналитиков на уровне 2,4%.

Abercrombie and Fitch

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