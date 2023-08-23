Акции Abercrombie & Fitch подскочили на 15% после выхода отчетности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. вернулся к прибыли во втором финансовом квартале, увеличил выручку на 16% и улучшил годовые прогнозы.

В результате котировки акций компании подскочили более чем на 15% в ходе предварительных торгов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 31 июля, составила $56,9 млн, или $1,1 в расчете на акцию, против чистого убытка в размере $16,8 млн, или 33 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль также составила $1,1 на акцию.

Выручка увеличилась на 16% и достигла $935,3 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что Abercrombie & Fitch получит скорректированную прибыль на уровне 17 центов на акцию при выручке в $844 млн.

Сопоставимые продажи подскочили на 13% вместо ожидавшегося подъема на 4,3%.

Компания улучшила годовой прогноз и теперь ожидает в текущем фингоду повышения выручки на 10% вместо ожидавшегося ранее подъема на 2-4%. При этом в текущем финквартале, как ожидается, выручка повысится на 1-3% (low double-digits).

Капитализация Abercrombie & Fitch с начала года взлетела на 80% (до $2,09 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 14,3%.