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Кабмин повысил прогноз и по доходам бюджета, и по расходам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок об уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета теперь ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете. При этом общая оценка доходов бюджета повышена с 19 трлн 969 млрд рублей до 20 трлн 175 млрд рублей, а расходов - с 18 трлн 37 млрд рублей до 18 трлн 294 млрд рублей.

Профицит ожидается в размере 1 трлн 881 млрд рублей против 1 трлн 932 млрд рублей в действующем законе. С учетом того, что несколько изменен прогнозируемый объем ВВП (со 105,82 трлн рублей до 109,086 трлн рублей), профицит бюджета корректируется с 1,8% до 1,7% ВВП по сравнению с 2,6% ВВП по итогам 2018 года.

Программу внутренних заимствований предлагается сократить с 1,705 трлн рублей до 1,567 трлн рублей на фоне увеличения поступлений в бюджет благодаря более слабому курсу рубля, чем в первоначальной версии бюджета.

Правительство

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