Люксембург оказался среди самых непопулярных стран у российских туристов с детьми

Также семьи с детьми не стремятся в Новую Зеландию, Южный Судан и на Гаити

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Среди самых непопулярных стран у российских туристов, которые покупали авибилеты для летнего отдыха с детьми, оказались Колумбия, Бразилия, Канада, Люксембург и Новая Зеландия. Такой рейтинг составили эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

На конец мая сервис не продал ни одного детского авиабилета в эти страны, уточнил "Интерфаксу" PR-директор Aviasales Янис Дзенис. По его словам, эксперты учитывали страны, куда туристы искали билеты, но так их и не купили.

В Европе такие клиенты избегают поездок в Люксембург, Северную Македонию и Словакию, хотя билеты туда-обратно доступны по цене от 9 тыс. рублей, отметил Дзенис. В Азии у россиян с детьми наименее популярны Мьянма, Бахрейн, Кувейт, Непал и Бруней. В Африке - это Зимбабве, Гамбия, Намибия, Мавритания, Мозамбик, Южный Судан и Ботсвана. В Латинской Америке туристы с детьми не интересуются Колумбией, Бразилией, Венесуэлой, Гаити, Коста-Рикой, Никарагуа, Панамой и Уругваем.

"Также путешественники с детьми не спешат покупать летние авиабилеты в Новую Зеландию, Австралию и Канаду - хотя именно на эти страны приходится больше всего поисковых запросов. Очевидно, туристов останавливают сложности с получением виз. Кроме того, если билеты в Канаду еще можно найти от 34 тыс. рублей, то в Новую Зеландию и Австралию улететь можно как минимум за 52 тыс. рублей", - заявил представитель Aviasales.