Большинство улетевших на майские праздники россиян не вернулись на работу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лишь треть россиян, улетевших отдыхать на майские праздники, планировали выйти на работу в понедельник, рассказал "Интерфаксу" PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

"На выходные 10-12 мая пришлось лишь 33% бронирований обратных билетов в Россию. Больше половины путешественников предпочли продлить отпуск и вернуться домой уже после праздников", - сказал он.

Так, по его словам, 13% туристов вернутся в понедельник, еще 15% россиян купили обратный билет на вторник. На среду приходится 14% бронирований и столько же на четверг, 11% туристов прилетают домой лишь в пятницу.

"С одной стороны, брать отпуск в мае невыгодно, зарплата считается из меньшего количества рабочих дней. В то же время, растянув выходные и вернувшись в непопулярные дни, можно сэкономить до 20% на авиабилетах", - заметил эксперт.

Он уточнил, что больше всего россиян предпочли продлить отпуск на российских курортах - в Сочи, Симферополе и Минеральных Водах. А из зарубежных направлений самыми "притягательными" оказались Ереван, Стамбул, Милан, Баку и Барселона.