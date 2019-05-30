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Сбой в работе оператора Tele2 устранили

Почти 50% пользователей жаловались на полный отказ всех сервисов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector. Представитель компании подтвердил "Комммерсанту", что был сбой, но назвал его кратковременным.

"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена",- сказал он.

Сервис Downdetector зафиксировал массовые жалобы на сбои в период между 10:00 и полуднем. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Челябинска, Краснодара, Иркутска, Балашихи и Казани. Чаще всего они жаловались на сбой всех сервисов (48% заявлений), также сообщали об отказе мобильной связи (39%) и мобильного интернета.

Москва Петербург Екатеринбург Tele2

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