Абоненты Yota пожаловались на сбои в работе оператора

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - У абонентов Yota в четверг могут возникнуть трудности с подключением к интернету, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По словам представителя оператора, проблемы с доступом затронули абонентов столичного региона. Yota разбирается в причинах неполадок.

Согласно данным сайта Downdetector, сбои начались примерно в 15:00 по Москве. Пользователи портала жалуются на проблемы с подключением к интернету, а также на работу сайта оператора.

ООО "Скартел" (работает под брендом Yota) является дочерней компанией ПАО "Мегафон" и работает по модели виртуального оператора связи на сетях оператора.