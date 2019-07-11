Поиск

Абоненты Yota пожаловались на сбои в работе оператора

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - У абонентов Yota в четверг могут возникнуть трудности с подключением к интернету, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По словам представителя оператора, проблемы с доступом затронули абонентов столичного региона. Yota разбирается в причинах неполадок.

Согласно данным сайта Downdetector, сбои начались примерно в 15:00 по Москве. Пользователи портала жалуются на проблемы с подключением к интернету, а также на работу сайта оператора.

ООО "Скартел" (работает под брендом Yota) является дочерней компанией ПАО "Мегафон" и работает по модели виртуального оператора связи на сетях оператора.

Yota

Новости по теме

Новости

Пожар в Мытищах начался из-за утечки на газопроводе близ ТЭЦ

Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Число пострадавших от пожара на ТЭЦ в Мытищах выросло до 13 человек

В Мытищах потушили пожар на газопроводе у ТЭЦ

Источник сообщил, что до пожара на ТЭЦ в Мытищах случился техногенный взрыв

Число пострадавших от пожара в Мытищах выросло до 11

Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах пострадали девять человек

До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Пенсионного фонда России задержали по подозрению в коррупции

Мужа обвиненной в госизмене эксперта фонда Горчакова арестовали по той же статье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');