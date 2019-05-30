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Суд подтвердил вывод ФАС, уличившей "Ижавиа" в навязывании пассажирам невыгодных условий

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Удмуртской Республики подтвердил выявленный региональным управлением ФАС России факт навязывания авиакомпанией "Ижавиа" пассажирам невыгодных условий договора перевозки, сообщила пресс-служба УФАС.

"Нарушение выразилось в навязывании гражданам невыгодных условий договора перевозки путем установления платы, удерживаемой с пассажиров при возврате и обмене авиабилетов, целью которой является не покрытие фактических расходов перевозчика, (...) а увеличение доходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ижавиа" формировала эту плату в зависимости от конкурентной среды и спроса потребителей услуг, колеблющегося с учетом принципа сезонности. По мнению УФАС, авиакомпания учитывала в ней показатели, не подпадающие под ее фактические расходы. Одним из таких показателей была, в частности, "упущенная выгода", что, по мнению антимонопольщиков, не может выступать прямыми затратами общества и учитываться при формировании платы за обмен и возврат билетов.

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Удмуртское УФАС выдало "Ижавиа" предписание о том, что эта плата должна быть соразмерна фактическим расходам. "По факту нарушения АО "Ижавиа" было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) с наложением суммы штрафа в размере 650 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба УФАС.

Авиакомпания пыталась оспорить эти меры в суде, но удмуртский арбитраж признал их обоснованными, подтвердив факт нарушения и только снизив штраф до 325 тыс. рублей.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России. Авиакомпании также принадлежит аэропортовый комплекс.

ФАС Удмуртия Ижавиа

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