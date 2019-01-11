На руководство "Ижавиа" завели дело о халатности из-за задержек рейсов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На гендиректора АО "Ижавиа" и других представителей авиакомпании завели уголовное дело из-за задержек рейсов, сообщили "Интерфаксу" в Приволжской транспортной прокуратуре в пятницу.

Среди других нарушений - несвоевременная оплата авиатоплива и непредоставление резервных воздушных судов для выполнения рейсов в соответствии с установленным расписанием, сказал собеседник агентства.

В конце прошлого года сообщалось о неоднократных задержках и отмене рейсов "Ижавиа", в том числе из-за проблем с платежами за авиатопливо.

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. Компании также принадлежит аэропорт Ижевска. С мая 2018 года "Ижавиа" возглавляет Александр Синельников.